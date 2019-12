DUFOUR, Henri



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Henri Dufour, époux de dame Léonne Bouchard. Il était le fils de feu monsieur Osias Dufour et de feu dame Alice Simard. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité, le samedi 21 décembre 2019, de 12h30 à 14h. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre son épouse Léonne, sa fille Nathalie (Raynald Labrecque); ses frères et sœurs de la famille Dufour ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/