DUMONT, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Dumont, époux de feu madame Marjolaine Langlois, fils de feu madame Gertrude Gonthier et de feu monsieur Alphonse Dumont. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 20 décembre 2019, de 11 h à 12 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-David ultérieurement. Il laisse dans le deuil sa fille, Caroline (François Boily); ses petits-enfants: Matis et Nathan; sa sœur, Marthe (feu Charles Crawford); son frère, René (Lise Boutin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Gilles. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis particulièrement la docteure Frédérique Bissonnette pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc Téléphone: 418 835-7188 Courriel: info@fhdl.ca Site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.