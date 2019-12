DESBIENS, Lauréat



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 5 décembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Lauréat Desbiens, époux en premières noces de feu dame Bernadette Pilote et en deuxièmes noces de feu dame Jeannine Tremblay. Il était le fils de feu dame Emelie Angers et de feu monsieur Simon Desbiens. Il demeurait à Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera aude 14 h à 16 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Simone (feu Carl Hébert), Christiane (Réal Grenier), Claire, Claudine (Roger Desrosiers), feu Cyril (Marie-Claude Leclerc), Céline (Michel), Ghislain (Johanne Cyr) et Camil; ses petits-enfants: Guylaine, Brigitte, feu Claude, Isabelle, Éric, Guy, Serge, Luc, Nathalie, Stéphane, Jean-François, Jean-Christophe, Audrey, Julie, Sabrina, Myriam et Marina. Il laisse également dans le deuil plusieurs arrière- petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est le dernier de la génération. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél.: 418-527-4294.