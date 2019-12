CLAVET, Réal



Au Centre d'Hébergement de Charlesbourg, le 8 décembre, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Réal Clavet, époux de dame Bernadette Dubé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 21 décembre 2019 de 11 h à 13 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants: Sebastien (Anne-Pierre Tremblay) et Martin (Adeline Caute); ses petits-fils: William Piché et Léonard Caute Clavet; sa sœur Rachel (Réal Bérubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.