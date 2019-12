LECLERC, Simone Lemay



À Saint-Pierre-les-Becquets, au CHSLD Romain-Becquet, le 12 décembre 2019, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée dame Simone Leclerc, épouse de M. Gilles Lemay demeurant à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. La famille recevra vos condoléancesde 12 h à 13 h 55 à l'église de Deschaillons, 1040, rue Marie-Victorin, Deschaillons-sur-Saint-Laurent sous la direction duet sera suivi du dépôt de l'urne au columbarium paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: André, Jean, Francis (Mélanie Beaudet), Céline (Patrick Soumis); ses petits-enfants: Florence, Caterine, Gabrielle, Rosalie et Mégane; six sœurs et deux frères, de nombreux beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc et de la famille Lemay; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Un sincère remerciement au Dre Marie-Hélène Davidson ainsi qu'à tout le personnel du CHSLD Romain-Becquet pour tous les bons soins prodigués.