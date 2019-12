NADEAU, Céline



À la Maison Catherine de Longpré, le samedi 14 décembre 2019, à l'âge de 86 ans et 1 mois, est décédée madame Céline Nadeau, épouse de Dr Roger Lessard (dentiste) et fille de feu Armand Nadeau et de feu Donalda Maheu. Elle demeurait à Beauceville et était native de Saint-Joseph. Madame Céline Nadeau sera exposée aule dimanche 22 décembre en après-midi seulement de 13h30 à 17h30 ainsi que lundi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, monsieur Roger Lessard; ses enfants: Christian (Maryse Dion), François, André (Carole Fecteau) et Jean; ses petits-enfants: Valérie (Chris Teske), Stéphanie (James St-Germain) et Simon Lessard (Stefanie Zahara), Marc-Antoine (Evelyne Théberge) et Annie-Pier Lessard (Gabriel Plante), Melyssa Rock (Fabrice Grémont), Lily-Mai et Simone Lessard et son arrière-petit-fils: Winston Lessard-Teske. Elle était la soeur de: feu Gilles Nadeau (feu Marcelle Lacroix), feu Henri-Noël Nadeau (feu Rita Auprix, Gisèle Dutil), Ginette Nadeau (feu Louis-Philippe Nadeau), Aline Nadeau (feu Ralph Knight), feu l'Abbé Guy Nadeau et feu Lise Nadeau. Elle était la belle-soeur de: Robert Lessard (Danielle Gilbert), Solange Lessard (feu Jacques Bernard, feu André Gagné), feu Nicole Lessard (feu Marcel Labrecque), Paul Lessard (Solange Poulin) et Yvan Lessard (Carmen Marceau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier madame Michele Fortier, madame Marjolaine Poulin, monsieur France-Robert Paris, Dr Bruno Roy, le personnel de la pharmacie Familiprix, le personnel du CLSC Chaudière-Appalaches et le personnel de la Maison Catherine de Longpré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église St-François de Beauceville.