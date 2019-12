CLOUTIER, Martin



Au foyer de Charlesbourg, le 5 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Martin Cloutier, époux de madame Juliette Duchesne, fils de feu Florida Lemay et de feu Eugène Cloutier. Il demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 21 décembre 2019 de 9h à 11h et sera suivi d'un hommage par la famille. Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Grégoire de Montmorency à une date ultérieure, sous la direction de laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, sa fille Sylvie Careau; sa petite-fille Alexandra Beaulieu (Christopher Michaud); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Cloutier et Duchesne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Julien Duchesne pour le support apporté ainsi que le personnel du CLSC la source nord Charlesbourg en soins de fin vie et des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.