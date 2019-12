DEBLOIS, Léandre



(Natif de St-Isidore)À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie du Québec (IUCPQ), est décédé à l'âge de 81 ans et 8 mois, monsieur Léandre Deblois, époux de madame Aline Marceau. Il était le fils de feu monsieur Sylvio Deblois et de feu dame Maria Normand . Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances au :vendredi le 20 décembre 2019 de 19h à 21h.Samedi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 9h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marylène (Louis-Philippe Côté), Nicolas (Stéphanie Bouchard) et Jasmin (Genevieve Drouin); ses petits-enfants: William Côté et Samuel Côté, Simon Deblois et Mathieu Deblois ainsi que Laura Deblois, Lea-Jeanne Deblois et Antoine Deblois; ses frères et soeurs: Huguette Deblois (feu Jean-Paul Pépin), Valère Deblois (Colette Deblois) et Yvon (Jocelyne Carrier); ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Bernard Marceau (Claudette Paré), feu Roger Marceau (Denise Roy) et Éliette Marceau (Maurice Gagnon); sa filleule Maggie Gagnon; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie du Québec (IUCPQ) ainsi qu'à Présence Famille. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire. Son épouse et ses enfants ont apprécié et tiennent à souligner le dévouement attentionné du personnel du Pavillon Notre-Dame, unités des soins gériatriques et palliatifs de l'hôpital Laval pour les soins prodigués. Un sincère merci et tout spécialement aux Dr Charles Morasse, Dre Mylène Guy et Dre Marie-Claire Lemay.