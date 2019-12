CASSISTA, Réjean



À Edmonton, le 8 décembre 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Réjean Cassista, fils de dame Juliette D'Amours et de feu Charles-Omer Cassista. Autrefois de l'Ancienne-Lorette, il demeurait à Edmonton.La famille vous accueillera aule jeudi 19 décembre 2019 de 19 h à 21 h et le vendredi 20 décembre 2019 de 9 h à 10 h30.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Juliette; ses frères et sœurs: Micheline (Alain Duchesne), Jean-Yves, Sylvie, Joëlle (Jacques Falardeau), Jasmin, Maryse (Gérard Fournier), Gilbert (Janny Bérubé), Nathalie et Manon; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier la compagnie Mackie Uhp pour leur précieuse aide.