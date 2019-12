VAILLANCOURT, Béatrice



À l'hôpital St-Sacrement, le 3 décembre 2019, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée madame Béatrice Vaillancourt, épouse de feu monsieur Gérard Parent, fille de feu madame Rosanna Marcoux et de feu monsieur Hormisdas Vaillancourt. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Diane Collin) et Gaétan (Liette Métivier); ses petits-enfants: Anne-Marie, Alexandre, David-Alexandre et Patricia; sa sœur Marie-Claire (feu Roger Couture), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.