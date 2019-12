THIBODEAU, Louise Lamothe



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 16 décembre 2019, l'âge de 83 ans, est décédée madame Louise Lamothe, épouse de feu monsieur Bruno Thibodeau. Elle demeurait à Portneuf. Madame Lamothe est allée rejoindre, outre son mari, son fils Guy et elle laisse dans le deuil ses deux filles: Céline (Réjean Hardy) et Odette (Martin Deblois); ses petits-enfants: Stéphane (Stéphanie Jourdain), Isabelle, Jade (Maxime Normandeau), Audrey (Pierre-Olivier Larouche), Juliette (Antoine Paradis) et Émile; ses arrière-petits-enfants: Ézékiel et Ruby-Ann; ses frères et sœurs de la famille Lamothe: feu Jeannine (feu Jean-Paul Desplanches), Yolande (Denis Montambault), Raymonde (Clément Gauthier), feu Jules (Thérèse Douville) et Pierre (Micheline Hardy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibodeau: feu Annette (feu Joseph Couture), feu Philippe (Lise Berthelet), feu Gérard, feu Jean-Claude (feu Lili Godin), Yolande (feu Marcel Deblois) et André (Madeleine Godin); son filleul André Montambault (Carole Brisson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC de Portneuf et à l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Lamothe ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9h sous la direction de laVous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/. Les formulaires seront disponibles à l'église.