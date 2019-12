MARCOTTE, Jean-Guy



À l'Hôpital Laval, le 8 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Marcotte, veuf de dame Huguette Nadeau, fils de feu monsieur Eugène Marcotte et de feu dame Lucia Thibault. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà 13 h,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Marcotte laisse dans le deuil ses enfants: feu Guylaine, Lionel (Guylaine Dufresne), Sylvie (Germain Téroux), Raynald et Lynda (Doris Beaulieu); ses petits-enfants: Alex Marcotte (Marjorie Noreau) et Fanny Chevalier (Sébastien Germain); ses arrière-petits-enfants: Mégane et Kellyanne; sa sœur et son frère: Anne-Marie (Jean-Pierre Cantin) et Marc-André (Odile Tessier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Marcotte est allé rejoindre ses frères décédés. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.