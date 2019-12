LABRECQUE, Fernande Fiset



Au CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Fernande Fiset, épouse de feu monsieur Florent Labrecque, fille de feu madame Yvonne Huot et de feu monsieur Henri Fiset. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Esther Tan) et Martine (Jean Bérubé); ses petits-enfants: Xavier, Yann et Zachary Labrecque, Isabelle, Catherine et Olivier Bérubé; son frère et sa sœur: Marcel (feu Claire Légaré) et Yvette (feu Jean Prévost); ses beaux-frères et belles-sœurs: Raymond (Thérèse Rousseau), Albert (Cécile Rousseau), feu Claude (Monique Thériault) et Eddy. Elle sera regrettée aussi par ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle a rejoint les membres de sa famille et de sa belle-famille décédés: ses frères et sa sœur feu Paul (feu Claire Fiset), feu Georges (feu Frances Salter), feu Jean-Marc, feu Gisèle; ses beaux-frères et sa belle-sœur: feu Paul (feu Florence Audet), feu Cyrille (feu Liliane Lachance et feu Marcelle Lachance), feu René (feu Noëlla Couture), feu Maurice, feu Jeannine (feu Raymond Boudreau); ainsi que ses beaux-parents feu Arthur Labrecque et feu Églantine Guillaume. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens ultérieurement. La famille adresse des remerciements au personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.