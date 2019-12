BOLDUC, Paul-Henri



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 décembre 2019, à l'âge 90 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Bolduc, fils de feu monsieur Armand Bolduc et de feu dame Marguerite Duclos. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges.À la demande du défunt, il n'y aura aucune période de condoléances à la Basilique. Les cendres seront déposées en niche au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Georges-Émile (Pierrette St-Hilaire), Marielle, Jean-Marie (Solange Côté), Louisette, Lise, Nicole (Réjean Bourget), Pierrette (Robert Morin), Jacques (feu Suzanne Leclerc), Michel, et il était le frère de feu Gemma (feu Joseph Boies), feu Roger (feu Jacqueline Boucher), feu Georgette (feu Raymond Dubeau) et feu Égide. Il laisse également dans le deuil une bonne amie de la famille, dame Marie-France Dufour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement monsieur Godin de la Malbaie pour son dévouement ainsi que ses voisins pour leur aide grandement appréciée. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don