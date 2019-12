BÉLANGER, Régis



Entouré d'amour, le 7 décembre 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Régis Bélanger, époux de madame Nancy Beaulieu, fils de feu madame Agnès Morin et de feu monsieur Réginald Bélanger. Originaire de Rivière-Ouelle, il demeurait maintenant à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Rivière-Ouelle, auprès de ses parents. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants adorés: Marylou (Mathieu Poirier), Karine (Alexandre Duclos) et Gabriel; sa sœur bien-aimée Margot (Hans Frank); sa belle-mère Ginette Barrette (feu Roger Beaulieu); sa tante Rose-Marie Morin; son oncle André Morin; ses neveux et nièces: Chantal, Jean-Claude, Charline (Nicolas Savoie) et Patricia (David Brisson-Ouellet); ses petits-neveux et petites-nièces; ses cousins et cousines qu'il aimait; ses nombreux amis ainsi que tous ceux qui l'ont côtoyé. Il fut très impliqué dans l'action bénévole avec l'Association des Zouaves de Québec (La Relève) pendant près de 40 ans. Une pensée spéciale pour l'équipe des Titans de chez Bell.