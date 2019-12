Alain Barrière s’éteint à 84 ans

Le chanteur français Alain Barrière, connu pour des succès comme Ma vie ou Elle était si jolie dans les années 60, mais aussi pour ses démêlés avec le fisc, est mort à l’âge de 84 ans, a annoncé son agent, Fabien Lecoeuvre. Déjà victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux ces dernières années, Alain Barrière en a subi un autre avant le décès de sa femme début décembre. Il est mort hier soir à Carnac (Morbihan), des suites d’un arrêt cardiaque, a précisé M. Lecoeuvre.

Le chanteur avait dû renoncer à la scène en 2011 (il devait notamment passer au Palais des Congrès de Paris) après deux AVC. Depuis, affaibli, il luttait contre la maladie.

Écrasé par les dettes, révolté par les rappels d’impôts, le chanteur, dépressif, déclarait en 1989 : « J’ai vécu l’enfer. Ils ont foutu ma carrière en l’air. Ou je règle le problème avec le fisc ou je me fous en l’air ». Cette bataille homérique a trouvé son épilogue en 1998.

Après des exils successifs aux États-Unis et au Canada, il n’était revenu définitivement en France que dans les années 90, où il avait tenté de se relancer.

Alain Barrière, de son vrai nom Bellec, était né le 18 novembre 1935 à La Trinité-sur-Mer (Morbihan), dans une famille de mareyeurs bretons. Ingénieur diplômé des Arts et métiers en 1955, il travaille un an chez Kléber-Colombes, avant de préférer la guitare et la poésie. Sa carrière explose en 1963, avec Elle était si jolie, qui représente la France au concours de l’Eurovision.