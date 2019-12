TURCOTTE, Rita Robert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Rita Robert, épouse de feu monsieur Roland Turcotte et compagne de feu monsieur Marcel Bélanger. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Madame Robert laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Marie-Josée Filiatrault) et Benoit; ses petits-enfants: Marc-Antoine (Rachel Prémont) et Gabriel (Marwa Blali); son frère et sa sœur: Maurice (feu Charlotte) et Monique; son beau-frère Pierre Drouin (feu Hélène Robert); sa belle-sœur Pierrette (feu Pierre Robert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte: Georgette (Roland), Thérèse (feu Jos), Pierrette (feu Félix), Éliette (Don), Étiennette (André), Jean-Paul (Sylvie), Hélène et Marie-Maude Brassard (feu Marcel Turcotte); les membres de la famille Bélanger tout particulièrement Michel Bélanger et son fils William, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 13e étage et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca