WHITE, Jean



Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été.(Miguel de Cervantès)À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 1er décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean White, fils de feu dame Juliette Barbeau et de feu monsieur Joseph G. Henri White. Il était l'époux de dame Lucille Savard. Il demeurait à Québec. Il fut un époux, un père, un ami, un citoyen d'une grande bienveillance, loyal et si inspirant pour tous.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 12h à 13h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille; ses enfants: Diane (André Buhler), Jean-Guy (Mario Quijano), Céline (Gérard Leblanc), Carole et Anne; ses petits-enfants: Simon et Pierre-Luc Buhler (Cynthia Querry); ainsi que son arrière-petite-fille Rosalie Buhler. Il était le frère de: feu Georges (feu Fernande Durand), feu André (Berthe Grenier), feu François (feu Claire Martineau), Thérèse (feu Paul-Émile Renaud), feu Marc (feu Cécile Légaré) et Welley (feu Claudette Parent). Il était le gendre de: feu Léonie Durand et feu Gabriel Savard; le beau-frère de: feu Roland Savard (feu Mariette Jobin), feu Jeannette Savard (feu Paul Bouchard), Laurette Savard (Yves Lamontagne) et feu Paul-Henri Savard (Lise Alain). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, dont particulièrement Serge White, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint- Sacrement ainsi que toute l'équipe de la résidence pour aînés Les Jardins Katerina pour leur soins professionnels, respectueux, empreints de gentillesse et d'empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Relais d'Espérance, 1001 4e Avenue, Québec, QC G1J 3B2, tél.: 418-522-3301. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.