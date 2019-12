LACOMBE, Ulric



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Ulric Lacombe, époux en premières noces de feu Yvette Coulombe, en secondes noces de feu Aurore Bélanger et conjoint de Géralda Massé. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (feu Pierre), Ginette (Jacques), Sylvie (Gaston); ses petits-enfants: Marilou, Alexandre, feu Marie-Pier, Mathieu, Michaël et Sarah; ses arrière-petits-enfants: Milia, Mélodie, Nellie, Noah, Cataleya et Jackson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines.