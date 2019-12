BÉLANGER, Georges-André



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 16 décembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Georges-André Bélanger époux de dame Johanne Lapierre. Né à St-Jean de Dieu, le 31 juillet 1948, il était le fils de feu dame Imelda Veilleux et de feu monsieur Thomas Bélanger. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Outre son épouse Johanne, il laisse dans le deuil sa fille Annie (Philippe Blouin); ses petits- enfants: Anaïs, Maxime et leur père Pascal Couture; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marc (Christine Rousseau), Sœur Marcelle, Henri (Micheline Coulombe), Caroline (Serge Bragdon), Thérèse (Valérien Pelletier), Denise (Michel Bilodeau), Roland (France Bélanger), Luce Favreau (feu Damien), Monique Lapierre (Richard Vigneux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il était également le beau-frère de feu Suzanne Lapierre. La famille remercie sincèrement la Dre Kim O'connor, sa cardiologue des 15 dernières années pour l'ensemble de ses soins donnés du début à la toute fin. Nous en sommes très reconnaissants. Grâce à vous, nous poursuivrons notre route en toute tranquillité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de