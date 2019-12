GÉLINAS, André



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, Québec, le 11 décembre 2019 à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Gélinas, époux de feu dame Isabelle Rhéaume. Né à St-Jean-sur- Richelieu, le 23 janvier 1942, il était le fils de feu dame Yvette Gélinas et de feu monsieur Félicien Gélinas. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Gélinas laisse dans le deuil sa fille Nancy (Yvan Beaulieu); ses petits-enfants: Chloé (Aimerick Drolet) et Tommy; tous les membres des familles Gélinas et Rhéaume ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CLSC Beauport et du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de