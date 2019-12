THIVIERGE LEBLANC, Yolande



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes à Québec, le 5 décembre 2019, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Yolande Thivierge, épouse en premières noces de feu René Dumont et en secondes noces de feu monsieur Joseph Leblanc, fille de feu madame Irène DeVarennes et de feu monsieur Daniel Thivierge. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 21 décembre 2019, de 13 h à 16 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Anselme à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Marc Dumont, Yves Dumont (Melissa Claudie Philippe), Christiane Dumont, Linda Dumont, Johanne Dumont (Gaétan Monette), Nicole Leblanc (Lazare Veljanovski), Raymonde Leblanc (Guy Garant), Lise Leblanc (Henri Boucher), Johanne Leblanc (Yvon Royer), Gérard Leblanc (Denise Lacoursière); ses sœurs Carmen Thivierge et Claire Thivierge (Maurice Potvin); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Dumont et Leblanc; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s, particulièrement sa bonne amie madame Raymonde Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.