Chantier Davie finalement incluse dans la Stratégie navale d’Ottawa

C’est officiel, Ottawa corrige enfin l’injustice envers le chantier maritime Davie en incluant l’entreprise de Lévis dans la Stratégie navale fédérale, garantissant des milliers d’emplois et des milliards en contrats pour les années à venir, a appris notre Bureau d’enquête.

C’est ce qu’annoncera jeudi matin le gouvernement fédéral, une nouvelle qui fera grand plaisir autant à la compagnie qu’aux centaines d’employés qui craignaient pour leur emploi.

«Je suis tellement contente, c’est une injustice qu’on vient de corriger! On a douté fort du processus [...], mais cette nouvelle vient un peu restaurer notre confiance au système», s’est exclamée d’une voix enjouée Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches, syndicat qui représente les travailleurs de Chantier Davie.

Celle-ci référait au fait que l’entreprise de Lévis avait été écartée du premier processus d’approbation en 2011 au profit des chantiers Seaspan de Vancouver et Irving d’Halifax, rendant ainsi impossible l’obtention d’importants contrats navals.

«Joël Lightbound [député de Louis-Hébert] et moi nous sentons très fiers du chantier. On sait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, mais on est confiants qu’on pourra continuer à faire des progrès pour la région», a dit réagi pour sa part Jean-Yves Duclos, Président du Conseil du Trésor et député de Québec, en entrevue avec notre Bureau d’enquête. Il se dit sûr de pouvoir signer une entente avec Chantier Davie d’ici un an.

Six brise-glace

Grâce à cette approbation, Chantier Davie est maintenant premier en ligne pour recevoir un très important contrat de construction pour six brise-glaces de programme pour la Garde côtière canadienne.

C’est un contrat de plusieurs milliards $ qui doit assurer du travail à l’entreprise lévisienne pendant au moins les 20 prochaines années, a affirmé le ministre Duclos.

Après des années de vaches maigres chez Chantier Davie qui ont vu des centaines de personnes être mises à pied, on estime que ces contrats feront monter nombre de travailleurs au-delà de la barre des 1000 personnes.