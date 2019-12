Condamnés pour poursuite abusive d’une copropriétaire

Un couple de Cap-Rouge qui reprochait à l’un de ses copropriétaires de « marcher » sur sa case de stationnement a subi tout un revers en cour, le tribunal le condamnant plutôt pour poursuite abusive. Harold Pouliot et Paule Cadrin-Pouliot habitent depuis 16 ans un condo au premier étage du Domaine de la Rivière, à Cap-Rouge, un immeuble de 14 unités divises.

La bisbille débute alors que leur nouvelle voisine du palier inférieur, Marlène Morissette, demande en 2017 d’installer une gouttière sur le balcon du couple, de manière à ne plus être éclaboussée par les eaux de pluie. Tous les balcons du 1er étage possèdent une telle installation, à la suite d’une résolution du syndicat du Domaine, adoptée en 2001.

Quatre poursuites

« Au moindre prétexte, la colère, la frustration, l’intolérance, l’irrespect et la méfiance s’installent entre les copropriétaires », écrit la juge Chantal Gosselin, dans sa décision rendue le 1er novembre dernier.

Le couple pose deux caméras de surveillance : l’une qui donne sur le stationnement, l’autre qui pointe vers le terrain et le patio de Mme Morissette. La querelle atteint son paroxysme le 12 décembre 2017 alors qu’Harold Pouliot est arrêté par la police de Québec. On lui reproche notamment d’être « harcelant envers des copropriétaires ».

Dans la foulée de cette discorde, Harold Pouliot et Paule Cadrin-Pouliot déposent quatre poursuites aux petites créances contre leurs voisins. Ils réclament 15 000 $ à Marlène Morissette pour avoir marché à plus de 1350 reprises sur leur case de stationnement, selon les images captées par leur caméra de surveillance.

Le couple lui demande aussi 828 $ pour avoir endommagé le soffite sous leur balcon. Ce à quoi le syndicat de copropriété réplique en réclamant plutôt 428,72 $ au couple pour les frais d’installation de la gouttière. Face à la situation, Harold Pouliot et Paule Cadrin-Pouliot réclament 15 000 $ à trois administrateurs de la copropriété, à qui ils reprochent d’avoir utilisé « leur privilège d’administrateur pour leur nuire ».

« caractère déraisonnable »

Dans sa décision, le tribunal rejette sur toute la ligne les demandes d’Harold Pouliot et de sa conjointe. Il condamne plutôt le couple à verser 3500 $ à Marlène Morissette, pour abus de procédure dans le dossier du stationnement. Le couple devra aussi rembourser le syndicat pour l’installation de la gouttière, en plus de verser 2500 $ à trois administrateurs. À cette somme s’ajoutent plus de 850 $ en frais de justice.

« Monsieur Pouliot devrait faire une introspection au sujet de sa façon d’agir avec ses copropriétaires et ses administrateurs. Madame Cadrin-Pouliot devrait faire de même au sujet de sa retenue à faire réaliser à Monsieur Pouliot le caractère déraisonnable de ses agissements », résume la juge Gosselin.