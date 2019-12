Opération policière dans une école secondaire de Cowansville : deux élèves interpellés

Une opération de confinement par la Sûreté du Québec était en cours jeudi matin à l’école secondaire Massey-Vanier de Cowansville, en Montérégie.

La SQ confirme avoir interpellé deux élèves, dont un à l'extérieur du périmètre de l'école.

«Tous les élèves de l’établissement et le personnel sont actuellement en confinement barricadé. La Sûreté du Québec est sur les lieux afin de prendre en charge cette situation», a écrit la commission scolaire Val-des-Cerf sur Facebook, jeudi matin.

Aucun détail concernant la menace n’a été fourni.

«Nous rappelons aux parents de ne pas se déplacer à l’école pour plus de sécurité et des interventions plus efficaces. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’avancement de la situation», a ajouté la commission scolaire.