COUTURE, Rita Roy

Paisiblement à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Rita Roy, épouse de monsieur Adélard Couture, fille de feu Ernest Roy et de feu Armandine Lacasse. Elle demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Doris (Laurent Léveillé), Jacques (Marie-Claude Gagnon), Chantal (Réjean Asselin) et Rémi (Marie-Claude Bélanger); ses petits-enfants: Marc- Antoine Couture (Maude Pouliot), Annie-Pier Couture (Brian Laverdière), Pierre-Olivier Couture et Alexandra Couture; son arrière-petite-fille Charlie Couture; ses soeurs et frères: feu Roger (Lucille Laliberté), feu Lucille (feu Roger Vien), feu Marius (Jacqueline Dumont), Johanne (Sylva Laliberté), feu Raynald (Solange Beaudoin), Daniel (Lise Dumont), Mariette (feu Denis Laliberté), Germain (Sylvie Allen) et Normand (feu Claudia Caux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture: feu Adrien (feu Marie-Estelle Buteau), Jean-Paul (Jeanne Savard), Simonne (feu Jean-Luc Mercier), feu Yvette (feu Raymond Ruel) et Rolande (feu Adrien Bédard, son ami Lionel Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Deschenes, au docteur Boucher, au personnel soignant et aidant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/).