ASSELIN, Émilia Gagné



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes à Québec, le 17 décembre 2019, à l'âge de 99 ans et 9 mois, est décédée madame Émilia Gagné, épouse de feu monsieur Paul Asselin, fille de feu madame Louise-Anna Bouffard et de feu monsieur Éloie Gagné. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, en la Chapelle duà compter de 14h15.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du même cimetière. Elle laisse dans le deuil ses filles: Lyse, Claudette (Paul-André Vidal) et Huguette; son petit-fils Martin Vidal (Annie Carignan). Elle était aussi la grand-mère de feu Stéphane Plamondon et de feu Marie-Josée Plamondon. Elle laisse aussi ses arrière-petits-enfants; ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone: 418-682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.