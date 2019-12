BOUTIN, Denise



Au Foyer de Charlesbourg, le 27 novembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Denise Boutin, conjointe de monsieur Herman Guèvremont, fille de feu Marcel Boutin et de feu Thérèse Vachon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Herman; les enfants de son conjoint: Nathalie, Steve (Nathalie Bouchard) et Chantal (Steve Sansfaçon), son frère Robert (Suzy Lecours), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et nombreux ami(e)s, plus spécifiquement ses trois cousines: Lyne, Sylvie et Shirley. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président-Kennedy, Montréal Qc, H3A 3S5.