GAGNON, France



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 5 décembre 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme France Gagnon, épouse de M. André Fleury. Elle était la fille de madame Rachel Dionne et de feu monsieur Yvon Gagnon. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil outre son époux et sa mère, ses fils: Patrick (Véronique Lauzière), Alain (Sandra Bouchard Simard), Christian (Cindy Maheux); ses petits-enfants: Arno, William, Pascale, Léanne, Émilie, Xavier; ses frères et sœurs: feu Lise (feu Jean-Claude Dion), Danielle (André Brochu), Diane (Raymond Couture), Christiane (Marcel Thivierge), Mario (Anne Villeneuve), Sylvie, feu Andrée (feu Robert Hamel), Réal (Caroline Côté); beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces parents et ami(e)s. Remerciements au personnel de la Maison de Soins Palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidence funérairedimanche le 22 décembre de 12h30 à 15h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 Rue Saint-Louis, Lévis, QC G6V 4G9. www.mspdulittoral.com.