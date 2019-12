THERRIEN, Monique



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 décembre 2019, à l'âge de 94 ans est décédée madame Monique Therrien, fille de feu monsieur Ernest Therrien et de feu madame Cécile Julien dit Paquet. Elle demeurait à Québec arr. Beauport. La famille vous accueillera le vendredi 20 décembre de 19h à 22h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Madame Therrien laisse dans le deuil ses enfants: Denis Therrien (Gaétane Falardeau), Louise Deslauriers (Daniel Roy), Jean Deslauriers (Denise Lepage) et Marc Deslauriers (Céline Pouliot); ses petits-enfants: Nicolas (Geneviève) et Émilie (Maxime), Sébastien (Cody), Jean-François (Isabelle) et Valérie, Luc (Marie-Ève) et Katherine (Jimmy), Caroline (Francis) et Isabelle (Alex); de nombreux arrière-petits-enfants; son frère Jean Therrien (Rolande Garneau) et sa sœur Carole Therrien (Ghislain Fournier) ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que ceux de la résidence Les Jardins Champfleury pour leur dévouement et les bons soins prodigués.