VACHON, Normand



À sa résidence le 6 décembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Normand Vachon, époux de Mme Denise Fillion. Il demeurait à St-Vallier-de-Bellechasse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric (Marion L'Espérance), Hélène (Stéphane Thibault); ses petits- enfants: Raphaël, Héloïse, Charles-Hugo et Édouard, Victor et Jeanne; sa mère: Julia Thivierge (feu Rosaire Vachon); ses frères et sœurs: Huguette (feu René Sylvain), Diane (Marcel Robitaille), Nelson (Carole Deschênes), Jocelyn (Yvonne Richard), Marjolaine (Jean-Pierre Bernier), Alain (Mélanie Gariépy), Lina (Gur Alp Soykandar), Isabelle (Richard Pelletier). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie le Dr Michel Côté et l'infirmier Jean-Jacques Gamache pour leur disponibilité et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la :