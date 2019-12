David Rittich: chez les Flames par accident

CALGARY | Envoyé dans la mêlée face au Canadien, jeudi soir, David Rittich protégeait la cage des Flames pour la 28e fois de la saison. Vingt-huit présences devant le filet : une charge de travail qui le place sur un pied d’égalité avec Carey Price, Joonas Korpisalo et Frederick Andersen. Au sein de la confrérie des hommes masqués, seul Connor Hellebuyck, avec 29 rencontres, a vu plus d’action.

À l’exception du Tchèque, on s’attendait de tous ces gardiens à ce qu’ils deviennent des numéros un dans la LNH. Et contrairement à lui, ils ont tous été repêchés.

D’ailleurs, c’est pratiquement un accident si Rittich, âgé de 27 ans, évolue dans la LNH à temps plein depuis trois saisons.

« J’ai eu de la chance. Le soir où ils m’ont vu pour la première fois, les dépisteurs des Flames étaient venus voir un autre joueur. Ils avaient l’œil sur Daniel Pribyl (un ancien choix de 6e tour du Canadien), du Sparta de Prague. Nous jouions contre eux ce soir-là », a raconté le sympathique gardien à l’auteur de ces lignes.

« Honnêtement, je ne me souviens pas réellement de ce match. Mais plus tard, on m’a dit que j’avais été très bon. C’est là que tout a commencé », a ajouté celui qui portait alors les couleurs du BK de Mladá Boleslav, dans l’Extraliga de République tchèque.

Ascension fulgurante

Et Rittich ne s’est pas arrêté là. Mis sous contrat en 2016, il a rapidement gravi les échelons. D’abord, il a délogé Jon Gillies du poste d’auxiliaire à Mike Smith. Puis, l’an dernier, Smith et lui ont divisé le travail pratiquement à parts égales.

Smith parti à Edmonton, les Flames ont acquis Cam Talbot comme police d’assurance sur le marché des joueurs autonomes. Toutefois, la régularité que démontre Rittich (15-8-4) force les Flames à garder Talbot et son contrat de 2,75 M$ (identique à Rittich à qui il reste un an de plus) au bout du banc.

Toute une débarque pour l’ancien gardien des Oilers qui a déjà connu des hivers de 73 et de 67 matchs.

Pendant ce temps, Rittich file le parfait bonheur, même s’il assure qu’« on peut toujours faire mieux ».

« Même si je n’étais simplement pas assez bon pour le repêchage, j’ai travaillé fort et j’ai trouvé une façon de gravir les échelons et de réaliser mon rêve, a-t-il déclaré. J’ai eu un développement tardif, mais c’est souvent ce qui arrive avec les gardiens. Je suis heureux de mon parcours. J’ai lutté farouchement pour atteindre la LNH. Et maintenant, j’ai la job de partant. »

Et c’est tout à son honneur.