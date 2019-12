Décès du photographe de presse Antoine Desilets

Le photographe de presse Antoine Desilets est décédé jeudi soir à l’âge de 92 ans, a confirmé sa famille sur les réseaux sociaux.

«À 19 h 30, ce soir, notre père s'est éteint entouré de sa femme Jeannine, l'amour de sa vie, de ses enfants, petits-enfants, brus et gendre, de façon sereine et digne», ont indiqué sur Facebook ses enfants Alain, Denis, Guy, Luc et Diane. M. Desilets avait eu un autre fils, Marc, qui est décédé.

«Il souhaitait vous faire parvenir la dernière photo de l'un de ses multiples couchers de soleil», ont ajouté ses enfants, en partageant le cliché en question.

Selon «Le Devoir», Antoine Desilets, qu'on avait baptisé le «le père de la photographie de presse au Québec», souffrait de problèmes respiratoires et a demandé l'aide médicale à mourir, des informations qui ont été confirmées par Luc Desilets, l'un des fils du disparu, qui est député bloquiste de Rivière-des-Mille-Îles.

En milieu de soirée, la publication Facebook avait été largement partagée et commentée par de nombreux admirateurs, qui ont souligné son importante contribution à la culture québécoise.

Né le 15 septembre 1927 à Montréal, Antoine Desilets a été photographe industriel chez Canadair à compter de 1955. Il a bifurqué vers la photographie de presse trois ans plus tard. Il a œuvré à «La Presse» pendant une quinzaine d’années, de 1961 à 1974. Il a aussi œuvré au quotidien «Le Jour», un journal indépendantiste qu’il a contribué à fonder avec René Lévesque, Jacques Parizeau et Yves Michaud.

Après son passage au «Jour», M. Desilets a été professeur de photographie en Afrique jusqu'en 1978. De retour au Québec par la suite, il a notamment travaillé dans le domaine de la publicité.

Antoine Desilets a publié plusieurs livres et remporté quantité de prix au pays et à l’international. Il avait été fait chevalier de l’Ordre national du Québec en 1990.

Un prix est remis en son nom par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), dans plusieurs catégories, afin d’honorer les meilleurs photographes de presse.