TREMBLAY, Jean



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 décembre 2019, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean Tremblay, époux de feu madame Rolande Bourgault, fils de feu madame Blanche Boivin et de feu monsieur Napoléon Tremblay. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Nancy Boucher), Jacques (Isabelle Mougeot) et Yves (Josée Côté); ses petits-enfants: Francis, Laurie, Noémie et Gabriel; sa sœur Denise Tremblay (John Duffy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Auberge des Trois Pignons et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.