Divertissement: des Américains mettent la main sur 49 % d’Evenko

Le Groupe CH a cédé 49 % des actions du fleuron québécois Evenko au géant américain du divertissement Live Nation, jeudi, dans le cadre d’une transaction dont la valeur n’a pas été dévoilée par les deux groupes.

« Evenko continuera de superviser toutes les opérations, incluant les plus de 1500 événements musicaux et sportifs produits annuellement au Québec et dans les provinces de l’Atlantique », précise un communiqué de presse.

L’entreprise de divertissement assurera toujours la production de ses festivals tels que Osheaga et îLESONIQ, et continuera de gérer diverses salles de spectacles comme le Centre Bell ou encore le MTELUS.

Outre l’ajout d’un nouveau copropriétaire, peu de choses semblent changer pour l’instant au sein de l’entreprise. Le siège social devrait demeurer à Montréal, tout comme les fonctions de gestion, incluant la gestion des employés.

Jacques Aubé, vice-président exécutif et chef de l’exploitation d’evenko, deviendra PDG de la nouvelle entité, succédant ainsi à Geoff Molson.

En conservant 51 % des parts d’evenko, le Groupe CH assure à celle-ci le maintien d’alléchants crédits d’impôt. C’est d’ailleurs ce qui avait porté l’an dernier l’Américaine ICM Partners, nouvellement propriétaire de Juste pour Rire, à s’adjoindre Bell et Evenko comme coactionnaires. La transaction avait alors été évaluée à 65 millions $.

La nouvelle de la signature de ce nouveau partenariat a été diffusée en anglais seulement sur les principaux fils de presse au pays, dont CNW Newswire. Un porte-parole d’evenko a par la suite blâmé le nouveau copropriétaire pour cet imbroglio.