Donald Trump accusé indéfiniment?

Pour les citoyens américains qui sont déjà lassés de toute la couverture entourant la procédure de destitution, le scénario envisagé par les démocrates ne manquera pas de les contrarier.

Si vous avez suivi le déroulement du vote hier, vous avez probablement fermé le téléviseur ou l’ordinateur après la divulgation des résultats. Pourtant, un autre des (trop?) nombreux rebondissements nous attendait.

La speaker démocrate Nancy Pelosi a laissé planer la possibilité de ne pas acheminer au Sénat la mise en accusation qu’on venait de voter sur le plancher de la Chambre.

Comme bien des observateurs, j’ai d’abord été étonné qu’elle se risque à recourir à cette stratégie. Mme Pelosi ne doit pas forcément respecter de calendrier précis pour demander au Sénat d’intervenir, pas plus que Mitch McConnell n’en a un pour mener le procès à son terme.

Pourquoi Nancy Pelosi agit-elle ainsi? Tout simplement parce que le leader McConnell a déjà souligné qu’on ne destituerait pas le président et qu’il a déjà refusé les conditions présentées par le meneur démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

Une fois de plus, on constate le flou entourant la procédure et les tentatives de récupération des deux camps pour influencer l’opinion publique. Si les démocrates vont de l’avant avec leur menace, on exerce une pression sur Mitch McConnell qui voudrait se débarrasser de cette procédure le plus rapidement possible. Tant qu’il ne bouge pas, l’accusation demeure dans l’actualité et elle pourrait constituer un boulet pendant la campagne présidentielle.

Il s’agit cependant d’une stratégie risquée puisqu’on entretient aussi l’idée que les démocrates s’acharnent. Ceux qui dénoncent les pratiques partisanes des républicains qui ne se conforment pas à leur avis aux règles et à l’esprit de la Constitution joueraient maintenant le même jeu. Comment réagirait l’électorat?

Bien des Américains en ont déjà assez de tout le mélodrame entourant la destitution. Ces mêmes Américains souhaitent de plus en plus qu’on se concentre sur leurs priorités et qu’on les écoute. Plus que de l’écoute, ils attendent des actions concrètes depuis bien longtemps.

Je ne crois pas que laisser traîner le débat sur la destitution encore longtemps puisse permettre aux démocrates d’effectuer des gains supplémentaires. Les opinions sont déjà cristallisées et les récents sondages présentent des résultats stables, quelques-uns pointant même vers une légère hausse de popularité de Donald Trump.

Si tous ces jeux politiques et constitutionnels me fascinent, je crois cependant qu’ils vont contribuer à écœurer un peu plus un électorat qui a soif de politiques concrètes.