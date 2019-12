THIBODEAU, Robert (Bob)



Au CHUL, Québec, le 8 décembre 2019, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédé monsieur Robert Thibodeau, époux de madame Jeanne D'Arc Robitaille. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au Funérarium, à partir de 11 h.Robert laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Karine (Yohan Dufour); son frère André (Carole Gingras), ses soeurs: Diane, Nicole et Martine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Robitaille: Gérard (Lucienne Boutet), Cécile (feu Gérard Richard), Robert (Colette Marcotte), Claire (Ross Jones), Jacqueline, Thérèse (Denis Racine), Lise, Jean-Paul, Guy (Manon Lavoie), Pierrette (Gilles Frenette) et Linda (Alain Martel); ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.