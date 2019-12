BROUSSEAU, Marguerite Soulard



À l'IUCPQ, le 13 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Marguerite Soulard, épouse de feu monsieur Maurice Brousseau, fille de feu Gaston Soulard et de feu Philomène Lemieux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Odette Laroche) et feu Hélène, son petit-fils Maxime; ses frères et sœurs: feu Cécile (Émile Paquet), Jeannine (Hugues Lavallée), Yolande (Noël Genest), feu Jean-Paul, Huguette et Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brousseau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Rioux-D'Auteil et celui du département de gériatrie de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.