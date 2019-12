CARON, Georgette Denis



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 14 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Georgette Denis, épouse de feu monsieur Fernand Caron. Elle demeurait à St-Basile. Madame Denis laisse dans le deuil ses enfants: feu Benoit (Lili Belleau), Colette (Daniel Martel), Guylaine (Michel Papin), Sylvain (Nancy Langlais) et Yves (Chantal Turcotte); ses petits-enfants: Véronique (Nicolas Blouin), Stéphanie (François Pagé), Marie-Christine (Yoan Rochefort), Sébastien (Audrey Denis) et Marie-Pier (Frédéric Savard); ses arrière-petits-enfants: Ariane Pagé, Jules Pagé et Émile Caron; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC de Pont-Rouge et de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Denis ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à partir de 9h sous la direction de laLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3 www.cancer.ca seraient grandement appréciés. Les formulaires seront disponibles à l'église.