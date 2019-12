ROUTHIER, Benoit



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 11 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Benoit Routhier, époux en premières noces de feu Mme Thérèse Simard et en secondes noces de Mme Denise Fillion. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule samedi 21 décembre 2019 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Denise Fillion, son fils: Yvan et feu Ghislain; les enfants de Mme Denise Fillion: Aline Carrier (Jean Cliche), Hélène Carrier (Yvon Landry), Michel Carrier (Chrystine Laberge) et Pierre Carrier (Nathalie Leduc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion: Rosaire (feu Thérèse Beaulieu), Alice (feu Robert Paquet), feu Aline, feu Cécile (feu Guy Goudreault), feu Jeanette (feu Marcel Carrier), Émile (Aline Buissière), Florent (Céline Turcotte), Henri (Rolande Labrecque), feu Wilfrid, Marie-Claire (Jean-Georges Major), Alcide, René (Irène Prinsen), Jean (Lucille Bélanger), feu Omer et feu Lucien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: feu Honorius, feu Réal (Lorraine Jacques), feu Guy (Ghislaine Gagnon), feu Liette (feu Robert Rémillard), feu Ubald (feu Emily Germain), feu Hugues (Marguerite), Marthe (feu Fernando Gagnon), Jeannette Dumont et feu Auguste Dumont. Il est allé rejoindre son frère et sa sœur: Armand (Thérèse Champagne) et Germaine (Bruno Gagné). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : La fondation de la Fibrose Kystique de Québec : www.fibrosekystique.ca/