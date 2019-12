MÉNARD, Antoinette Tremblay



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 9 décembre 2019, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée dame Antoinette Tremblay, épouse de feu monsieur Roger Ménard. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Tremblay et de feu dame Marie Néron. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence du corps, le vendredi, 20 décembre 2019 de 19h à 21h30 auLa famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité à l'église de Saint-Tite-des-Caps 1h30 avant la cérémonie, soit de 13h à 14h30. Le corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et ses belles-filles: Gaétane (Gaétan Gosselin), Pauline (Clermont Blouin), Gilles (Thérèse Lachance), Jean-Roch (Lyne Prémont), Réjean (Francine Savard), Mario (Gilberte Cyr), Nicole, Richard, Claude (Marie-Josée Boudreault), et elle était la mère de feu Serge; ses petits-enfants: Sylvie, Dave (Caroline), Mélissa (Charles) et leur père Jean Pelletier; Nancy et Dominique (Mélanie); Yannick (Cindy), Catherine (François) et Pierre-Luc (Mélina); Nathalie (Dany), Claudia (Ben) et Jean-François (Estelle); Karine (Martin) et Marie-Ève (Christian); Stéphanie, Marie-Pier et leur mère Guylaine Duchesne; Joël (Marilène Bolduc), Maxime, Simon (Kim Imbeault), Tania et leur mère Linda Duchesne; Mélanie (Sébastien Milot) et son père Alain Delisle; Francis-Olivier et Jean-Christophe; ses 22 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants; sa belle-sœur Fernande Ménard, et elle était la sœur de feu Odilus, feu Marie, feu Rosana, feu Albert, feu Olivine, feu Clémence, feu Thérèse, feu Rolland, feu Adjutor, feu Adrien, feu Joseph, feu Luciana, feu Blanche, et la belle-sœur de feu Albany, feu Armand, feu Arthur, feu Joseph, feu Lorenzo, feu Marie-Ange, feu Valéda, feu Louis-Nazaire, feu Juliette et feu Clémence. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des Jardins de la Côte et de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués à leur mère. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Sillery (Québec) G1S 3G3, https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal