DUGAL, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 décembre 2019, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Richard Dugal, fils de feu monsieur Émile Dugal et de feu madame Louisette Joncas. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMonsieur Dugal laisse dans le deuil son fils Philippe (la mère et la sœur de Philippe Hélène Légaré et Rosie Bélanger); ses frères: Pierre (Nathalie Babin), Jacques (Sylvie Arsenault) et Stéphane (Chantal Gariépy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca