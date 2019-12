Enfin la fin

Quelle ironie, tout de même. Un an de psychodrame pour en arriver à une entente à l’amiable qui fait le bonheur de SNC-Lavalin et soulage le gouvernement Trudeau.

Tout le monde semble se réjouir du plaidoyer de culpabilité de la multinationale québécoise, même la ministre démissionnaire au cœur de l’affaire SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould.

Justice a été rendue, dit-on.

SNC-Lavalin sera sous surveillance pendant trois ans et devra payer une amende de 280 millions $.

S’agit-il d’une sentence bonbon ? Difficile à dire. Les ententes hors cour sont opaques par nature et demeurent secrètes. On ne saura donc jamais comment la défense et la Couronne ont statué sur ce montant.

Ironiquement, Ottawa aurait pu prévenir une telle opacité en accordant à SNC-Lavalin un accord de réparation. Un accord que leur a refusé Jody Wilson-Raybould, à la grande frustration de Justin Trudeau et de son entourage.

C’est du moins l’avis d’une des rares spécialistes en la matière, Jennifer Quaid, professeure de droit à l’Université d’Ottawa.

Ces accords sont semblables à des ententes hors cour, à la différence que leurs détails sont en bonne partie publics.

Arrêt Jordan

On peut toutefois spéculer sur les raisons ayant poussé les deux parties à conclure ce pacte.

Soucieuse de démontrer sa bonne foi, SNC s’est toujours gardée d’invoquer l’arrêt Jordan, qui établit des limites dans la durée des procédures judiciaires. Menaçait-elle maintenant de le faire, à la lumière de la sentence accablante rendue à l’endroit d’un ex-cadre de l’entreprise, reconnu coupable de fraude et de corruption, dimanche dernier ?

Il est bien possible que la Couronne n’ait pas voulu courir de risque. L’arrêt Jordan a été invoqué avec succès à plusieurs reprises, notamment par des meurtriers et des fraudeurs.

Justin Trudeau pousse donc un long soupir de soulagement. L’affaire SNC-Lavalin est close. Minoritaires, les libéraux auraient eu à affronter les conservateurs sur le sujet au Parlement, eux qui n’avaient aucune intention de lâcher le morceau.

Ces derniers devront donc se trouver un nouvel os à gruger.