Enquête publique du coroner sur le suicide: «C’est quelque chose que je devais à mon fils»

Malgré «les journées les plus difficiles de sa vie», Jean-François Ryan, dont le fils Mikhael Ryan s’est suicidé après avoir assassiné sa propre mère, se dit heureux d’avoir pris part à l’enquête publique du coroner sur le suicide.

Après quatre jours d’audience, la coroner Andrée Kronström a terminé d’entendre les témoignages concernant le suicide de Mikhael Ryan, survenu en mai 2017 après qu’il eut assassiné sa mère. À la suite de son témoignage à propos de son fils Mikhael et de son ex-conjointe Joceline Lamothe, Jean-François Ryan a accepté de parler de son expérience.

«C’est les journées les plus difficiles pour moi en dehors du drame, c’est des charges émotionnelles importantes, parce que j’ai assisté à des descriptions de souffrance chez mon fils», a-t-il dit, en sanglots.

L’homme meurtri se disait cependant heureux d’avoir traversé cette épreuve. «Maintenant, je suis plus soulagé, je vais mieux dormir, mais les journées ont été particulièrement difficiles», a-t-il expliqué.

«C’est essentiel, c’est quelque chose que je devais à mon fils et à Joceline. Ce sont deux morts inutiles. Avec les lacunes qu’on a trouvées, si on peut mettre en place des procédures qui modifient notre approche, qui réduisent le taux de suicide [...] je pense qu’il y a quelque chose qui restera de tout ça», a poursuivi M. Ryan.

Plus de collaboration

M. Ryan a aussi eu de bons mots à l’endroit des nombreux intervenants du Rucher de Saint-Augustin venus témoigner. «Je sais que chaque personne au Rucher fait son maximum.»

«Je pense que, comme probablement la plupart des organismes de ce type, il manque de ressources, et c’est dommage», estime le père de celui qui s’est donné la mort après un troisième échec thérapeutique au Rucher. L’homme de 31 ans avait d’importants problèmes de consommation de drogue et de santé mentale lorsqu’il a quitté précipitamment le Rucher, en mai 2017.

Son père et sa mère, qui a été assassinée chez elle par son fils, ne savaient pas que Mikhael, trois jours avant le drame, avait quitté la thérapie. Jean-François Ryan participera aux recommandations, qui seront selon lui «la partie la plus intéressante du travail».

Il entend notamment proposer une approche thérapeutique triangulaire mise en place dans certains pays où les parents sont impliqués dans la thérapie. «Il y a toujours un proche pour ces personnes-là et on manque beaucoup d’information quand on n’utilise pas l’information que les porches ont. Pourquoi ne pas être en contact avec leur environnement? Après le cas Ryan, la coroner Andrée Kronström doit entendre la preuve concernant un autre suicide survenu au Rucher, celui de Marc Boudreau. Elle entamera par la suite le volet «recommandations», en janvier.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J'écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes