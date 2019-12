GAGNON, Jean-Louis



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 16 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Gagnon, époux de feu dame Louisette Beaumont et conjoint de dame Jeannette Boivin, fils de feu dame Luce Daigle et de feu monsieur Maurice Gagnon. Il demeurait à Val-Bélair. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 14h et seraLes cendres seront déposées au cimetière de Val-Bélair à une date ultérieure, sous la direction de laOutre sa conjointe, Il laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvie (Denis Landry), Marco (Mélanie Corbin); ses petits-enfants: Jimmy (Mélissa Martinova), Roxanne (Tommy St-Pierre), Brandon (Léa-Claude Dussault) et Kimberley (Alexandre Laurion); ses arrière-petits-enfants: Océanne et Ayden; les enfants de sa conjointe: Dany Hamel (Nathalie Lepire), Simon Hamel (Lorraine Daigle) et Marco Hamel; ses frères et sœurs: Micheline (Denis Brousseau), feu Richard, Normand (Francine Fortier), Marcel, Danielle (Roger Simard), Line (Jacques Gagnon), Gérard (Diane Guérard), Gaétane (Gaétan Fleury) et Ginette (Daniel Donaldson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 3e étage, pavillon Notre-Dame, gériatrie de l'IUCPQ pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.