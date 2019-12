ROGER, Lise



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 décembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Lise Roger, épouse de monsieur Jean-Paul Bélanger, fille de feu Barthélémy Roger et de feu Marie-Marthe Fréchette. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Paul; ses enfants: Daniel, Clément (Nathalie Plourde), Nancy (Luc Demers), Carole (François Faucher) et Johanne (Christian Bernier); ses petits-enfants: Nadia, Pascal, Sarah, Mélissa, Keven, Cynthia, Marie-Eve, Kelly, Samuel, Jerry, Alexandre et Maxime; onze arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: Jeannine (feu Alfred Sévigny), Jacqueline (feu Marcel Chalifour), Carmen (feu Gérard Foster), André (Linda Fontaine), Yvon (Catherine Savard), Jean-Pierre et Linda (Jean Mailly); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis et celui de la Résidence du Précieux-Sang pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal QC, H1N 9Z9, tél. : 1 888 768-6669.