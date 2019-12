BÉLANGER, Raymond



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 8 décembre 2019, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Raymond Bélanger, fils de feu madame Gracieuse Miville et de feu monsieur Joachim Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h et de 13 h à 14 h 15.Il laisse dans le deuil ses deux fils Daniel (Martine Hébert) et David-Stéphane (Sara Tremblay); son petit-fils Jeremy Dubord Bélanger, Nicole Picard, Monique Giguère. Il était le frère de: feu Soeur Thérèse Bélanger, feu Laurette (feu Hugue Pelletier), Marie- Claire (feu Jean-Louis Cormier), Odilon (feu Marie-Paule Thibeault), Noel (Rose-Ange Lusignan),Marie-Paule, Jean-Maurice, Ghislaine, (Jean-Marie Morneau), Robert (feu Nicole Fournier), Lise Cloutier, Rachel (feu Germain Lamarre), Raymonde, (Michel Élie), Gabriel Gatien, Réjeanne (Émile Bélanger). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs bons amis. Un merci particulier à tout le personnel soignant du CHSLD Du Fargy pour les bons soins, leur amour et gentillesse qu'ils ont apporté à Raymond tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.