BEAUPRÉ, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 novembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Francine Beaupré, fille de feu dame Annette Bélanger et de feu monsieur Jean-Paul Beaupré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son fils Christian Roy (Sabrina Godin); ses petites-filles: Audrey-Anne et Laurane Roy; ses sœurs: Lise, feu Denise (Guy Filteau); ses frères: Louis et Paul-Henri; sa filleule Joëlle Filteau (Robin Dubuc-Delvaux); sa petite-nièce et son petit- neveu Dénali et Lou Dubuc-Delvaux; sa nièce Gabrielle Filteau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, plus particulièrement le secteur de la greffe rénale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la La Fondation canadienne du rein, Division du Québec, 2300 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, Québec, H3H 2R5, Tél.: (514) 938-4515, https://www.kidney.ca/quebec-accueil.