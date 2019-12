Il cuit son rôti de porc dans sa voiture durant la canicule

Un Australien a profité de la vague de chaleur que connaît son pays pour faire cuire de manière passive un rôti de porc dans sa voiture.

Vendredi dernier, Stu Pengelly, un homme vivant à Perth, en Australie-Occidentale, a placé son rôti d’un kilo et demi dans sa Datsun Sunny. Après 10 h au soleil, la viande était parfaitement cuite.

L’Australie traverse actuellement une canicule qui bât tous les records. Une moyenne de 41,9 degrés de température maximale a été enregistrée mercredi.

Dans un statut Facebook, l’homme a expliqué avoir fait son expérience alors qu’il faisait 39 degrés à l’extérieur. Il a pris la température de l’habitacle de sa voiture, qui est passé de 30 degrés à 7h à 81 degrés à 13h.

Stu Pengelly a fait cette expérience pour montrer à quel point il est dangereux de laisser un animal ou un enfant dans une voiture par temps chaud.

«Je souhaite passer le message, de ne laisser personne ni rien de précieux pour vous dans une voiture chaude, pas même une minute», a-t-il écrit, accompagnée des photos de sa voiture et du rôti cuit, tranché sur un plateau.

«Si vous voyez des enfants ou des chiens dans une voiture, n'hésitez pas à casser une vitre pour le faire sortir dès que possible.

Ce n'est pas une infraction de le faire et vous pourriez sauver une vie. Merci de garder un œil ouvert.»

Quant au rôti, Stu Pengelly a pu apprécier le met. «Un peu d’épices texanes, du sel et du poivre et ça marche! Vive le four Datsun !», a-t-il dit dans une vidéo publiée par ABC Great Southern.