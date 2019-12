La mise en accusation de Trump est « la plus injuste » de l’histoire américaine

Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a fermement réprouvé jeudi la mise en accusation par les démocrates de Donald Trump, qui sera jugé à la chambre haute, affirmant qu’il revenait maintenant aux sénateurs de « rectifier cela ».

M. McConnell a estimé devant le Sénat que les démocrates de la Chambre des représentants avaient conduit « l’enquête en destitution la plus précipitée, la moins complète et la plus injuste de l’histoire moderne des États-Unis ».

« Ce sont de loin les fondements les plus faibles pour une mise en accusation jamais votée », a-t-il déclaré. « Une faction politique à la Chambre des représentants a succombé à la haine partisane. »

Donald Trump a été renvoyé mercredi en procès au Sénat, aux mains des républicains, pour « abus de pouvoir » et « entrave au travail du Congrès » dans l’affaire ukrainienne. Il y sera jugé pour déterminer s’il mérite d’être destitué, probablement en janvier, et est quasiment certain d’y être acquitté.

Les élus républicains occupent 53 sièges sur 100 au Sénat, et M. McConnell a estimé qu’il ne pouvait y avoir qu’ » une seule issue » au procès.

« Le Sénat doit rectifier cela », a-t-il déclaré, estimant que les accusations à l’encontre du président étaient « incohérentes constitutionnellement ».

« Le devoir du Sénat est clair », a encore dit le sénateur du Kentucky. « Lorsque le temps sera venu, il devra le remplir. »

Le chef de la minorité démocrate à la chambre haute, Chuck Schumer, s’est exprimé à sa suite, en détournant les propres propos du républicain.

« McConnell prépare le procès en destitution le plus précipité, le moins complet et le plus injuste de l’histoire moderne des États-Unis », a-t-il affirmé.

Il a reproché au leader républicain d’empêcher les démocrates de faire entendre les témoins qu’ils réclament.

« Les témoins que nous suggérons sont des hauts responsables nommés par Trump », a fait valoir M. Schumer. « Ils ne sont pas démocrates. »

« Nous ne savons pas si leurs témoignages disculperaient ou inculperaient le président, mais ils devraient être entendus », a dit le sénateur de New York.